Titanozorların yüksek enlemlerde yumurtalarını bitki ve toprakla kaplı yuvalara gömmüş olabileceği belirlendi

Bilim insanları, yeryüzünde yaşamış en büyük dinozorlar arasında yer alan titanozorların, ekvatordan uzak ve daha soğuk bölgelerde yumurtalarını sıcak tutmak için bitki ve topraktan oluşan yuvalar kullanmış olabileceğini ortaya koydu.

CNN'in haberine göre, araştırmacılar, 2020 ve 2024 yıllarında Arjantin'in güneyindeki Chorrillo Formasyonu'nda elde ettikleri 255 titanozor yumurtası kabuğu parçasını inceledi.

Yaklaşık 68 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen yumurta kabuklarının o dönemde 55 ila 60 derece güney enlemleri arasında kalan bölgede bulunduğunu belirleyen araştırmacılar, bunun uzun boyunlu otçul dinozorları kapsayan sauropod grubu için bugüne kadar tespit edilen en yüksek enlemdeki yuvalama alanı olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, devasa boyutları nedeniyle yumurtalarının üzerine yatamadığı düşünülen titanozorların, yumurtalarını bitki örtüsü ve topraktan oluşan tepe biçimindeki yuvalara gömerek çürüyen bitkilerin oluşturduğu ısıdan yararlanmış olabileceğini belirtti.

Titanozorların yüksek enlemlerde yaşadığının daha önceden kemik kalıntılarından bilindiğini aktaran araştırmacılar, yumurtaları için bu bölgelerde yuva yaptıklarının ise ilk kez ortaya konduğunu aktardı.

University College London'da Paleobiyoloji Profesörü Paul Upchurch, sauropod kalıntılarına yüksek enlemlerde nadiren rastlandığını ve daha önce bu hayvanların sıcak yaz aylarında söz konusu bölgelere göç edip daha sonra ekvatora yakın bölgelere döndüklerinin düşünüldüğünü belirtti.

Upchurch, araştırma sonucunda ulaşılan yeni bulguların titanozorların yıl boyunca bu bölgelerde kalmış olabileceklerine ya da yılın sıcak döneminde yüksek enlemlerde üreme döngülerini tamamlayabildiklerine işaret ettiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA