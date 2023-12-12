Üye Girişi
Haberler

TİSKİ'den açıklama: Trabzon'da su kesintisi olmayacak

Güncelleme:
Abone Ol

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), kentte içme suyu isale hattında meydana gelen arızaya ilişkin açıklama yaptı. Arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, şehirde herhangi bir su kesintisi yaşanmayacağı vurgulandı.

TİSKİ'DEN AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), kentte içme suyu isale hattında meydana gelen arızaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bölgede hasar tespitlerine başlandığı ve kentte herhangi bir su kesintisi olmayacağı belirtilen açıklamada, "Arızanın gerçekleşmesinin hemen akabinde vanalar kapatılarak su akışı engellendi. Ancak ana isale hattının büyüklüğü ve su debisinin yüksek oluşu nedeniyle, hattaki suyun boşalması zaman aldı. Büyükşehir Belediyemiz ve TİSKİ Genel Müdürlüğümüze ait ekipler tarafından bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, bir yandan da bölgede onarım ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Ana isale hattındaki arıza sebepli şehirde herhangi bir su kesintisi yaşanmayacak olup, şehrin içme suyu ihtiyacı Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisinden sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trabzon Belediye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title