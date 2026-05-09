Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kullandığı otomobilin tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren Saffet Yılmaz'ın (49) cenazesi toprağa verildi.

Yılmaz için Espiye ilçesindeki Ulu Camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Güce ilçesine bağlı İlit köyündeki aile mezarlığında defnedildi.