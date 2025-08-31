Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir lokantada çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Lokantan sahibi ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, jandarma olay yerine sevk edildi.

Doğancı köyündeki bir lokantanın sahibi E.T. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T'nin silahla ateş ettiği R.Ç. ve Ü.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tirebolu ve Espiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
