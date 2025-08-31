Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Doğancı köyündeki bir lokantanın sahibi E.T. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T'nin silahla ateş ettiği R.Ç. ve Ü.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tirebolu ve Espiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.