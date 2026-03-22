Haberler

Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada ölenler kardeş oldukları öğrenildi.

Ahmet Çakmak (52) idaresindeki 41 AYA 562 plakalı hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) ise Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet ve Selahattin Çakmak ile Bülbül Düzgün'ün kardeş oldukları, Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyündeki bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan kente geldikleri öğrenildi.

Kazada ölen kardeşlerin cenazesinin yarın Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ve İstanbul'da defnedileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
16 yaşındaki çocuk, otomobilde ölü bulundu

16 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon