Tire'de lise öğrencilerinden emniyet personeline iftarlık

İzmir'in Tire ilçesindeki lise öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında emniyet personeline iftarlık kumanya dağıttı.

Kutsan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayı boyunca her hafta farklı öğrenci gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek bir sosyal sorumluluk çalışması başlattı.

Etkinlik kapsamında iftar saatinde görev başında olan sağlık çalışanları ve emniyet personeli ile acil serviste tedavi gören hastalara küçük kumanyalar ulaştırılması planlandı.

Çalışmanın ilk gününde öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görevli personele iftar saatinde kumanya ikramında bulundu.

