Haberler

Tire'de incir üreticilerine depolama ve kurutma desteği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tire'de incir üreticilerine depolama ve kurutma desteği
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde incir üreticilerine depolama kasası, kurutma kereveti ve UV LED cihazı dağıtıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde incir üreticilerine depolama kasası, kurutma kereveti ve UV LED cihazı dağıtıldı.

Somak Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in 2025 yılı verilerine göre 118 bin 329 dekar meyve veren alanda 82 bin 193 ton yaş incir ürettiğini ve Türkiye'nin incir üretiminde yüzde 22,5 payla ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin dünya kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşıladığını belirten Çankırı, Tireli üreticilerin bu başarıda önemli bir payı bulunduğunu ifade etti.

İncirin hassas bir ürün olduğuna dikkati çeken Çankırı, hasat ve kurutma dönemlerinde oluşan yağış, sıcaklık ve nem değişimlerinin ürünün kalitesini olumsuz etkileyebildiğini, küflenme ve aflatoksin riskini artırabildiğini dile getirdi.

Çankırı, 2026 yılında aflatoksin riskinin azaltılması ve kalitenin korunması amacıyla toplam 2 milyon 265 bin 550 lira bütçeli büyük bir proje yürütüldüğünü aktararak, bu kapsamda Tire için 1 milyon 575 bin liralık kaynak ayrıldığını belirtti.

Proje kapsamında üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 desteğiyle 4 bin 300 incir depolama kasası, 500 incir kurutma kereveti ve kuru incirde şüpheli ürünlerin ön tespitine yardımcı olmak amacıyla 50 UV LED ışık cihazı sağlandığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan ise 2026 yılı destek ve proje çalışmaları kapsamında incirin kurutma ve depolama koşullarının iyileştirilmesi, ürün kalitesinin korunması ve aflatoksin riskinin azaltılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Akdoğan il genelinde üreticilere ücretsiz teslim edilmek üzere bin incir kurutma kereveti ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından temin edilen 100 UV LED cihazı sağlanacağını, Bakanlığın yüzde 50 desteğiyle 4 bin 300 depolama kasasının da üreticilere teslim edileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından üreticilere incir depolama kasası, kurutma kereviti ve UV LED cihazı dağıtıldı.

Programa Tire Kaymakamı Mesut Yakuta, Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eda Özden, AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, Somak Mahalle Muhtarı Şahin Çetin, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

İtalya'ya gidecek voleybol takımının oyuncularına vize verilmedi

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi