Tire'de Aile İçinde Şiddet: Oğul Öldürüldü, Eş Yaralandı

İZMİR'in Tire ilçesinde av tüfeğiyle tartıştığı eşi Gülşen Kaya'yı yaralayıp, oğlu Aşkın Kaya'yı (25) öldüren Ş.K. (55), 21 gün sonra jandarma tarafından yakalandı. Ş.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Ekim'de akşam saatlerinde Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Aşkın Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Gülşen Kaya ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ş.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ş.K., dün saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı. Ş.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.