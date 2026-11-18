Tiran'ın akciğeri Büyük Göl Parkı sonbahar renkleriyle ziyaretçi akınına uğruyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Büyük Göl Parkı sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü. Kentin 'akciğeri' olarak nitelendirilen park, özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi ağırlıyor; 1955'te oluşturulan 5 hektarlık yapay gölü de barındırıyor.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Büyük Göl Parkı sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü.
Tiran'ın "akciğeri" olarak nitelendirilen Büyük Göl Parkı, sonbaharın eşsiz renkleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Mevsimin renkleriyle farklı bir güzelliğe kavuşan park, kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.
Özellikle hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırlayan park yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, açık hava kafeleri ve botanik bahçeleriyle yılın her döneminde başkentin önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.
İnşasına 1950'li yıllarda başlanan parkta, 1955'te oluşturulan ve 5 hektarlık alanı kaplayan yapay göl de bulunuyor.