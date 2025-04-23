Tiran Hayvanat Bahçesi: 59 Yıldır Cazibe Merkezi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki, "Tiran Hayvanat Bahçesi" 59 yıldır yüzlerce hayvana ev sahipliği yaparak kentteki cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

İnşası 1966'da tamamlanan, ülkenin tek kamuya ait hayvanat bahçesi yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirirken, ziyaretçilerine hem eğlence hem de dinlenme imkanı sunan bir alan olarak hizmet veriyor.

Kentte "doğal cazibe merkezi" olarak adlandırılan hayvanat bahçesi, çocukların eğlendirmesi ve ziyaretçilerin ilgisini çekmesinin yanı sıra yüzlerce hayvan için yaşam alanı oluşturuyor.

Tiran Hayvanat Bahçesi'nde, Afrika aslanı, beyaz kaplan, Sibirya kaplanı, kurt, lama, alpaka, geyik, ayı ve lemur gibi hayvanların yanı sıra çok sayıda çiftlik hayvanı ile kartal, şahin, akbaba, ördek, kaz, hindi, tavus kuşu, deve kuşu gibi kuşlar bulunuyor.

Hayvanat Bahçesi Veterinerlik Bölümü Başkanı Ariel Vasili, AA muhabirine, hayvanat bahçesinin yeniden tasarımının, buradaki hayvanlara daha iyi yaşam alanları oluşturmak için yapıldığını ve veterinerlik bölümü öğrencilerin burada eğitim aldığını söyledi.

Vasili, "Hayvanat bahçemiz, 1973'te bir tadilattan geçti ancak hayvanlar için daha iyi yaşam alanları ile rekreasyon alanı olarak yeniden tasarımı ve adaptasyonu 2022 yazında gerçekleştirildi." dedi.

Ziyaretçilerin ilgisini en çok aslanlar çekiyor

Hayvanat bahçesinde kedigillere özel yerler ayrıldığını belirten Vasili, burada 4 aslan, 3 kaplan ve bir beyaz Sibirya kaplanının bulunduğunu kaydetti.

Vasili, hayvanat bahçesinde ayrıca su kuşları ve yırtıcı kuşlar için de alanlar bulunduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilerin ilgisini en çok aslanların çektiğini vurgulayan Vasili, "Çok fazla ilgi çeken küçük bir lemur grubumuz da var. Bu, Arnavutluk'ta ilk lemur popülasyonu ve Balkanlar'daki sayılı lemur popülasyonlarından biri. İleri yaşta 3 de ayımız var." ifadelerini kullandı.

Vasili, hayvanların beslenme programlarının uzmanlarca hazırlandığına dikkati çekerek, sürecin Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin yanı sıra Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından da onaylandığının altını çizdi.

Rahatsızlanan hayvanların tedavi süreçlerinin doğru şekilde yapıldığını anlatan Vasili, alanda ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla balıklar ve sürüngenler hakkında eğitim sınıfları açtıklarını sözlerine ekledi.