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Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Protestolar Devam Ediyor

Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Protestolar Devam Ediyor
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Arnavutluk'un Tiran kentinde, belediyedeki yolsuzluk iddialarını protesto eden gruplar, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısını yineledi. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleşen eylemlerde, yasal durumun düzeltilmesi için eylemlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, düzenledikleri protestoların ülkedeki yasal durum ve normalliğin geri getirilmesi açısından önemli olduğunu savundu.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da göstericilere protestoya devam etmeleri çağrısında bulundu.

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi ise artık direnişin değil eylemin zamanı olduğunu söyledi.

Onlarca polis memurunun görev aldığı protesto, olaysız sona erdi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurmuştu.?????????????????

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel
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