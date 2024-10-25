Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Protesto: Belediye Başkanı İstifa Çağrıları Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, protestonun Tiran'a ve bütün Arnavutluk'a büyük değişimi getireceğini söyledi.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da protestolarına devam edeceklerini bildirdi.

Eski PD Milletvekili Belind Kelliçi de "muhalefeti sindirme girişimlerinin başarısız olacağını" savundu.

Protestoda PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi üyesi Tedi Blushi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer muhalefet partileri temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Onlarca polis memurunun görev aldığı protesto, olaysız sona erdi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurmuştu.?????????????????