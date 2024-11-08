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Tiran'da Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Protestolar Devam Ediyor

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Arnavutluk'un Tiran şehrinde belediyedeki yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yapıldı. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, yolsuzlukların kınanması ve istifa talepleri için bir araya geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, direnişlerinin artık bir sembol haline geldiğini söyledi.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da artık kendi sorunlarını çözme görevini üstlenmenin zamanı geldiğini belirtti.

Onlarca polis memurunun görev aldığı protestoda göstericiler, Tiran Belediye binasına farklı cisimler fırlattı.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de bulunduğu protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasının yanı sıra belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolarda zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurmuştu.?????????????????

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel
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