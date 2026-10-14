Tiran'da üniversite öğrencileri gösteri yaptı, polis müdahalesi sonrası yaralılar var

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yapılan gösteride gerginlik yaşandı.

Tiran'daki Eğitim Bakanlığı önünde başlayan gösteriye öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Göstericiler Bakanlık binasına ve bölgede bulunan bazı işletmelere molotofkokteyli fırlatarak ufak çaplı yangına neden oldu.

Ayrıca göstericiler Bakanlık ve emniyet güçlerine taş fırlattı, çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Bunun üzerine emniyet güçleri göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylarda bazı göstericiler yaralandı.

Eğitim hayatları boyunca yaşadıkları sorunların çözümü için hükümetten destek talep ettiklerini söyleyen öğrenciler, eğitim koşulları, yetersiz yatırımlar, yüksek kira maliyetleri, öğrenci yurtlarının eksikliği ve güncelliğini yitirmiş müfredatlar gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtiyor.

Öğrenciler, gösterilerini sonraki günlerde de sürdüreceklerini duyurdu.

Kaynak: AA