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Tiran'da öğrenci gösterileri 19. günde sürüyor, polis tazyikli su kullandı

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin 13 Ekim'de başlattığı gösteriler 19. günde de sürdü. Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık önünde polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı; gösterilere lise öğrencileri ve muhalefet partileri destek verdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği gösteriler devam ediyor.

Ülkede 13 Ekim'de başlayan protestoların 19. gününde de gerginlik yaşandı.

Başkentteki gösterilere lise öğrencileri, vatandaşlar, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri ve farklı sendikalar da destek verdi.

Ulusal çapta düzenlenen gösteriye, ülkedeki muhalefet partileri Demokratik Parti ve Özgürlük Partisi de destek verdi.

Son günlere kıyasla katılımın daha yüksek olduğu gösterilerde vatandaşlar, ilk olarak başkentin sokak ve meydanlarında toplandı.

Göstericiler, Eğitim Bakanlığı önünde güvenlik güçlerine ve bakanlığa taş ve molotofkokteyli fırlattı. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Daha sonra Başbakanlık binasına yönelen göstericiler ile polis arasında yeniden gerginlik yaşandı. Taş atan göstericileri dağıtmak için polis yine tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Gerginlik, başkentin farklı sokaklarında da devam etti.

Gösteriler nedeniyle yüzlerce polis görev yaptı.

Öte yandan Başbakan Edi Rama, önceki günlerde olduğu gibi diyalog çağrısını yinelerken göstericiler bu çağrıyı reddediyor.

Öğrenciler ise protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA
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