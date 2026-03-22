Arnavutluk'ta muhalefetin çağrısıyla toplanan göstericiler hükümetin istifasını istedi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişi, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin çağrısıyla hükümeti protesto etti. Göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ederken, protestolar sırasında molotofkokteyli kullanıldı ve polisle çatışmalar yaşandı.

Ülkede yolsuzluk yapıldığını savunan göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyerek başkent Tiran'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.

Göstericiler Başbakanlık binasına molotofkokteyli fırlatırken, polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Gösteri sırasında bazı bakanlık binaları ile polis araçlarına da molotofkokteyli atıldı.

Yüzlerce polisin görevlendirildiği gösteri sırasında Tiran'da birçok yol trafiğe kapatıldı.

Arnavutluk'ta son aylarda hükümet karşıtı gösteriler düzenlenirken, muhalefet partileri protestoların devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
