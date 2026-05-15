Arnavutluk'ta 'Balkan Gençlik Okulu 2026' projesinin açılış programı düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneğince (TÜMED) düzenlenen "Balkan Gençlik Okulu 2026" projesinin açılış programı yapıldı.

TÜMED'in Tiran'daki ofisinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, TÜMED Başkanı Egert Haxhiu, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Gökmen Aksakal ile davetliler katıldı.

Projenin açılışında Büyükelçi Erciyes, "İki ülke arasındaki kalkınmaya destek" konulu konuşma yaptı.

Erciyes, Türkiye'nin Arnavutluk ile ilişkilerinin çok özel olduğuna işaret ederek, iki ülke arasında çok güçlü tarihi, kültürel ve insani bağlar olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi bir seviyede bulunduğunu ve bunun tesadüf olmadığını dile getiren Erciyes, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Başbakan (Edi) Rama da bu ilişkileri geliştirmek için çok çaba sarf ediyor. ve aslında, bir Türk büyükelçisi olarak, Türk kurumları olarak kendimizi çok dostane bir ortamda buluyoruz ve siyasi ilişkilerimizin düzeyi mükemmel." ifadelerini kullandı.

Bölgesel işbirliğine de değinen Erciyes, Türkiye olarak geçen yıl Balkan Barış Platformunu kurduklarını anımsattı. Erciyes, "Bu platformda bölgesel ülkeleri bir araya getiriyoruz. Ayrıca bölgesel istikrar için Arnavut meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Kosova'ya ilişkin olarak da Erciyes, "Kosova da bölgede çok önemli bir müttefik ve dosttur. Kosova söz konusu olduğunda, elbette Kosova'nın tanınmasını artırmak için Arnavutluk ile birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

8 hafta sürecek "Balkan Gençlik Okulu 2026" seminerlerine, çeşitli alanlarda eğitim görmüş veya görmekte olan yaklaşık 40 genç katılacak.

Seminerlerde, kültür, eğitim, tarih, ekonomi, politika ve diğer alanlardan konular ele alınacak.