Fier Dostluk Hastanesi Türk-Arnavut dostluğunun nişanesi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, Türkiye'nin destekleriyle açılan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin iki ülke dostluğunun nişanesi olduğunu söyledi.

Büyükelçi Erciyes, Arnavutluk'un Fier şehrindeki hastaneye düzenlediği ziyarette, sağlık kuruluşunun yönetimi ve personeliyle görüştü.

Erciyes, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin 2021'deki salgın döneminde çok kısa bir sürede inşa edildiğini anımsattı.

Hastanede, Türk ve Arnavut sağlık görevlilerinin bir arada çalıştığını kaydeden Erciyes, "Hastanemiz, doktorlarımız sayesinde, verdiği kaliteli hizmet sayesinde Arnavutluk'un en çok tercih edilen hastanelerinden bir tanesi oldu." dedi.

Erciyes, "Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi iki ülke dostluğunun nişanesidir. İki ülkenin birlikte ne kadar güzel şeyler yapabileceğinin bir göstergesidir. Bu hastanenin açılmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye olarak her zaman buraya olan desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Büyükelçi Erciyes, Fier'deki temasları kapsamında Belediye Başkanı Armando Subashi ve Vali Anduel Xhindi ile de ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Hastane, 180 binden fazla kişiye hizmet sunuyor

Hastanenin Genel Müdürü Rudina Degjoni, "Arnavutluk ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerimizin güçlendiğini gösterdik." dedi.

Degjoni, 5 yıldır faaliyet gösteren, 180 binden fazla kişiye kaliteli sağlık hizmeti sunan hastanede, Arnavut ve Türk ekiplerinin işbirliği sayesinde 1,5 milyondan fazla kez hizmet sunulduğunu dile getirdi.???????

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, 21 Nisan 2021'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın yanı sıra diğer yetkililerin de katılımıyla, Türkiye'nin desteğiyle açılmıştı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla katılmıştı.