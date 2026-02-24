Haberler

TIR, gelin arabası oldu

TIR, gelin arabası oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde TIR şoförü Mehmet Şükrü Durak, hayatını Tuğçe Durak ile birleştirirken gelin arabası olarak süslenmiş TIR'ını kullandı. Damat, nikah salonuna gelinini TIR ile götürerek unutulmaz bir anı yarattı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Mehmet Şükrü Durak (24), hayatını Tuğçe Durak (22) ile birleştirdi. Durak, kullandığı dorsesiz TIR'ı süsleyip gelin arabası yaparak Durak'ı nikah salonuna götürmek üzere evinden aldı. Çiftin araç konvoyuna, damadın şoför arkadaşları da süsledikleri TIR'larla eşlik etti.

Kentte TIR şoförlüğü yapan Mehmet Şükrü Durak, Tuğçe Durak ile evlendi. Durak, nikahının mesleğiyle uyumlu olması için farklı bir yol seçti. Durak, Tuğçe Durak'ı İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki evinden gelin arabası şeklinde süslediği ve kendi kullandığı TIR'la alarak Keşan'daki nikah salonuna götürdü. Çiftin araç konvoyuna, damadın şoför arkadaşları da süsledikleri TIR'larla eşlik etti. Kentin işlek caddelerinde gelin arabası olarak süslenmiş TIR'la tur atan çift, daha sonra nikahlarının kıyılacağı Keşan Belediyesi nikah salonuna geçti.

'ÇOK GURURLANDIM'

Mehmet Şükrü Durak, ileride çocuklarına anlatabilecekleri bir anı olması için TIR'ı gelin arabası olarak seçtiğini belirterek, "Unutulmak istemedik, iz bırakmak istedik. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. TIR benim çocukluk hayalim olan bir şeydi. TIR'la unutulmaz bir anı oluşturduğumuza inanıyorum. Çok gururlandım ve zevk aldım. Eşim çok şaşırdı. TIR'ı gördüğünde havalara uçtu. Onun içinde unutulmaz bir anı oldu. Mutluyuz" dedi.

'SÜRPRİZ OLDU'

Tuğçe Durak ise TIR'ı gelin arabası olarak gördüğünde heyecanlandığını ifade ederek, "Benim için çok özel ve güzel bir andı. Bu anımızı bu şekilde ölümsüzleştirmek çok güzeldi. Hiç haberim yoktu böyle bir şey olacağından. Dışarı çıkmamada izin vermediler. Bir an görünce şaşırdım. Sürpriz oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

Tam Çin işkencesi! Öldürülen iş adamına yaptıkları inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede

Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı