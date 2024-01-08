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TIR Şoförü, Alev Alan Otomobilde Sıkışan Sürücüyü Kurtardı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil alev aldı ve sürücü sıkıştı. Yoldan geçen bir TIR şoförü, hızla müdahale ederek sürücüyü kurtardı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devrilip, alev alan otomobilde sıkışan sürücü İrfan Aşık, yoldan geçen TIR şoförü Orhan Parlak tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İrfan Aşık yönetimindeki 06 FF 263 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje ve aydınlatma direğine çarptı ardından alev aldı. Bu sırada yoldan geçen TIR şoförü Orhan Parlak, yanan otomobili fark edip, yardıma koştu. Parlak, otomobilde sıkışan sürücüyü aracın camını kırarak kurtardı. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürürken, yanmaktan son anda kurtulan Aşık hastaneye kaldırıldı. Aşık'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Parlak'ın sürücüyü kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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