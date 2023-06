TIR Şoförleri Bayramı Sınır Kapısında Karşıladı

AVRUPA ülkelerine ihraç ürün taşıyan bazı TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı. TIR parkında bekleyen şoförler, bayramlaşmanın ardından ailelerini telefon ile arayarak bayramlaştı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan TIR şoförlerinin bir kısmı Kurban Bayramı'nı sınır kapılarında geçiriyor. Bayramın ilk günü Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında sıra bekleyen şoförler, önce kendi aralarında, ardından aileleri ve sevdikleriyle cep telefonu ile görüntülü konuşup bayramlaştı.

Almanya'ya ihraç yükü taşıyan evli ve 2 çocuk babası Fatih Canev de her bayram olduğu gibi bu bayramı da yollarda geçirdiğini belirterek, "Ben yaklaşık 20 yıldır TIR şoförlüğü yapıyorum. Hangi bayramı evde geçirdiğimi hatırlamıyorum. Bayramda yine yollardayız. Amacımız bir an önce Almanya'ya gidip yükümü boşaltıp bir an önce ailemin yanına dönmek" diye konuştu. Canev, sürücü arkadaşları ile bayramlaşmasının ardından cep telefonunda görüntülü eşi ve çocuklarını arayarak bayramlaştı.