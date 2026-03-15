Çığ düşen kara yolunda yolcu otobüsünde mahsur kaldılar
Şırnak-Hakkari kara yolunda meydana gelen çığ düşmesi sonucu bir TIR'ın üzerine çığ düştü. Araçtaki şoför ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şırnak- Hakkari kara yoluna çığ düşmesinin ardından Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü yakınlarında hareket halindeki bir TIR'ın üzerine de çığ düştü. Araçtaki ismi henüz öğrenilemeyen şoför ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı