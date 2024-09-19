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TIR'ın Dorsesiyle Sıkışan Bekçi Hayatını Kaybetti

TIR'ın Dorsesiyle Sıkışan Bekçi Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde TIR'ın dorsesi ile demir kapı arasında sıkışan gece bekçisi Ramazan Şen (48) hayatını kaybetti. Olay, serada yönlendirme yaparken gerçekleşti.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde sera içinde yönlendirme yaptığı TIR'ın dorsesiyle bahçenin demir kapısı arasına sıkışan Ramazan Şen (48), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkete ait serada gece bekçisi olarak çalışan Ramazan Şen, meyve ve sebze yüklemek için gelen TIR'ın şoförüne geri manevrada yardımcı olmak için yönlendirme yapmak istedi. Evli, 4 çocuk babası Şen, bu sırada TIR'ın dorsesiyle seranın bahçesindeki demir kapı arasında sıkıştı. Serada çalışan işçiler, durumu fark edip TIR'ın şoförünü uyararak durmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Ramazan Şen'in cansız bedeni otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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