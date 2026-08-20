Nevşehir'de TIR'dan Dökülen Patatesler Trafiği Kilitledi

NEVŞEHİR'de seyir halindeki TIR'ın dorsesinden yola dökülen yaklaşık 1 ton patates nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, TIR şoförüne 33 bin 66 TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Nevşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Aksaray yönüne giden H.T. yönetimindeki 50 AGD 777 plakalı patates yüklü TIR'ın dorsesindeki ürünler, Fatih Sultan Mehmet Han Köprülü Kavşağı'nı geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yola döküldü. Yaklaşık 1 ton patatesin döküldü yolda ulaşım durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı.

Nevşehir Belediyesi temizlik ekipleri, yola saçılan patatesleri süpürerek bir araya topladı. Patatesler, iş makinesiyle başka bir kamyona yüklenerek yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri, patateslerin kara yoluna dökülerek trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle TIR şoförü H.T.'ye toplam 33 bin 66 TL idari para cezası kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı