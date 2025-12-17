Haberler

Mersin'de TIR Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü

Mersin'de TIR Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü
Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen kazada, bir TIR'ın çarptığı 51 yaşındaki bisiklet sürücüsü Mustafa Ona hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Ona (51) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Tırmıl Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Caddede ilerleyen Mehmet A. yönetimindeki yabancı plakalı TIR, Mustafa Ona'nın kullandığı bisiklete çarptı. Ona, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mustafa Ona'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ona'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. TIR şoförü Mehmet A., polis tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



