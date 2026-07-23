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Safranbolu'da TIR-otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Safranbolu'da TIR-otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir TIR ile çarpışan otomobildeki 75 yaşındaki Şehri Karaca hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Karabük-Bartın kara yolu Danışment köyü mevkisinde meydana geldi. Yaralılardan ikisi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şehri Karaca ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki Şehri Karaca (75) hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunun Danışment köyü mevkisinde meydana geldi. Ş.K. idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücü Ş.K. ile yanındaki Ş.K. ve Şehri Karaca ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Ş.K. ile Ş.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şehri Karaca ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

TIR şoförü M.K. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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