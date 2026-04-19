Şanlıurfa'da tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Çelik (29) idaresindeki 63 EU 063 plakalı tır, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25. kilometresinde, Halid Aydın (70) yönetimindeki 65 NZ 024 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Bekir Çıplak (92) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Aydın ve Çıplak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.