Şanlıurfa'da tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hüseyin Çelik (29) idaresindeki 63 EU 063 plakalı tır, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25. kilometresinde, Halid Aydın (70) yönetimindeki 65 NZ 024 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Bekir Çıplak (92) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Aydın ve Çıplak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
