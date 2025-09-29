Tır ile Çarpışan Traktörün Sürücüsü Ağır Yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir tır ile çarpışan traktörün 76 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile çarpışan traktörün 76 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.
İzmir-Ankara kara yolu Değirmen Kavşağı'nda O.A. yönetimindeki 06 SFE 02 plakalı tır ile H.S. idaresindeki 45 RH 824 plakalı traktör çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.