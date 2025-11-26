Haberler

TİP'ten Öcalan Görüşmesi İçin Kamuya Açıklama Talebi

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi (TİP), üç milletvekilinin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemek amacıyla TBMM'ye dilekçe verdi. TİP, sürecin şeffaf yürütülmesini talep etti.

(TBMM) - Türkiye İşçi Partisi (TİP); AK Parti, MHP ve DEM Partili üç milletvekilinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisi adına Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanlığına dilekçe verdi. Dilekçede, "Tüm sürecin Meclis çatısı altında ve şeffaf şekilde yürütülmesinin sağlanması açısından, İmralı görüşmesinin tutanakları komisyon ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan ile 24 Kasım günü gerçekleştirilen görüşme sonrası, görüşmeyi yapan heyetin komisyona bilgi vermesi için bugün toplantı yapma kararı almıştı ancak toplantının ertelendiği duyuruldu.

Şık tarafından komisyon başkanlığına verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Bugün yapılması planlanan komisyon toplantısının tarihi belirsiz şekilde ertelendiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Ayrıca son toplantıda komisyon raporu için değerlendirmelerin cuma gününe kadar ulaştırılması istenmiştir. Öncelikle İmralı Adası'nda pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmenin tutanağı komisyon üyelerine ulaştırılmadan ve görüşme içeriğine dair bilgilendirme yapılmadan taslak metne görüş, öneri ve katkı verilmesi beklenmemelidir. Cuma gününe değin verilen süre bilgilendirme sonrası bir tarihe ertelenmelidir. Ayrıca tüm sürecin Meclis çatısı altında ve şeffaf şekilde yürütülmesinin sağlanması açısından görüşme tutanaklarının kamuoyuyla da paylaşılması gerekli olup bu yöndeki görüşümüze dair karar verilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
