Tip: Can Atalay ve Tüm Gezi Tutsaklarına Özgürlük İstiyoruz

TİP, Gezi eylemlerinin 13. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Gezi ruhunun adalet ve özgürlük mücadelesinde yaşadığını belirterek, Can Atalay ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük çağrısında bulundu.

(ANKARA) - TİP'ten Gezi eylemlerinin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Biber gazıyla, copla, şiddetle yenemedikleri Gezi ruhu; meydanlarda süren adalet mücadelesinde, özgürlük ve emek kavgasında yaşıyor. Gezi'de ölümsüzleşenleri saygıyla anıyor, Can Atalay ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabından, Gezi eylemlerinin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"'Üç beş ağaç' değil; doğa, adalet ve özgürlük meselesi: Gezi Direnişi 13 yaşında. Biber gazıyla, copla, şiddetle yenemedikleri Gezi ruhu; meydanlarda süren adalet mücadelesinde, özgürlük ve emek kavgasında yaşıyor. Gezi'de ölümsüzleşenleri saygıyla anıyor, Can Atalay ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz. Karanlık gidecek, Gezi kalacak."

Kaynak: ANKA
