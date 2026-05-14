Tip: "Can Atalay'ın Hatay Halkıyla Buluşmasının Önünde Tek Bir İmza Kaldı"

Türkiye İşçi Partisi (TİP), milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın tutukluluğunun üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunarak, 'Can Atalay halkın vekilidir, yeri halkının yanıdır' dedi.

(ANKARA) - TİP, milletvekilliği düşürülen ve cezaevinde bulunan Can Atalay'ın tutukluluğunun üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "Hukuki tartışmalar bitmiş, Can Atalay'ın Hatay halkıyla buluşmasının önünde tek bir imza kalmıştır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, halk iradesinin saray idaresi tarafından gasbedilmesine göz yummaktan vazgeçmelidir" çağrısında bulundu.

TİP tarafından yapılan açıklamada, "3 yıl önce bugün depremzede Hatay halkının, temsilcisi olarak seçip Meclis'te görevlendirdiği Can Atalay, anayasa ve hukuk düzeni ayaklar altına alınarak Silivri'de tutsak ediliyor" denildi.

"MİLLETVEKİLİMİZ, HATAY HALKININ SESİNİ, DUYURMAK İÇİN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Açıklamada, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından defalarca hak ihlali kararı verildiği belirtilerek, buna rağmen Atalay'ın cezaevinde tutulduğu ifade edildi. TİP, "Anayasa Mahkemesi'nin defalarca kez hak ihlali olarak değerlendirdiği tutsaklığına rağmen milletvekilimiz, cezaevi koşullarında Hatay halkının sesini duyurmak, taleplerini dile getirmek için mücadelesini sürdürüyor" ifadesine yer verildi.

"CAN ATALAY HALKIN VEKİLİDİR, YERİ HALKININ YANIDIR"

TİP açıklamasında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulundu. Çağrıda şunlar kaydedildi:

"Hukuki tartışmalar bitmiş, Can Atalay'ın Hatay halkıyla buluşmasının önünde tek bir imza kalmıştır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, halk iradesinin saray idaresi tarafından gasp edilmesine göz yummaktan vazgeçmelidir. Can Atalay halkın vekilidir, yeri halkının yanıdır."

