Tip: NATO'ya Hayır Girişiminin 5 Misafiri Sınır Dışı Edildi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, NATO'ya Hayır Türkiye İnisiyatifi'nin çağrısıyla İstanbul'da yapılacak Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen 5 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara'da gelecek hafta yapılması planlanan NATO toplantısına karşı İstanbul Kadıköy'de düzenlenecek Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen 5 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İtalya-Halk Cephesi (Fronte Popolare) temsilcisi Alessio Arena, Almanya-SOL temsilcisi Chiara Stenger, Almanya-Sol Parti (Die Linke) temsilcileri Stella Marie Tielker ve Jan Runge'nin Türkiye'ye girişlerinin engellendiği belirtildi.

TİP'in açıklaması şöyle:

"Partimizin davetiyle kurulan No to NATO (NATO'ya Hayır) Türkiye İnisiyatifi tarafından yarın (4 Temmuz) İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi'ne katılmak üzere gelen 5 misafirimiz NATO müttefiki devletlerin karanlık işbirliği ile ülkemizden sınır dışı edilmiştir."

Ankara'da gelecek hafta yapılması planlanan NATO toplantısına karşı halkların sesini duyurmak amacıyla düzenlediğimiz uluslararası zirvede yerini alacak olan İtalya - Halk Cephesi (Fronte Popolare) temsilcisi Alessio Arena, Almanya - SOL temsilcisi Chiara Stenger, Almanya - Sol Parti (Die Linke) temsilcileri Stella Marie Tielker ve Jan Runge'nin Türkiye'ye girişleri engellenmiş ve ülkelerine gönderilmiştir.

Emperyalist savaşlar, katliamlar ve Gazze'de soykırımla anılan bu dönemde barış isteyenlerin ortak sesini kısmak, ortak mücadelesini engellemek amacını taşıyan bu anti-demokratik adımı lanetliyoruz. AKP iktidarının bu adımı, İtalya ve Almanya'da iktidarda olan gerici güçlerle birlikte attığını biliyoruz. Dünya halklarının başına bela olan bu karanlık ittifakı ortak mücadelemizle alt edeceğiz.

Tüm engelleme girişimlerine rağmen Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi, dünyanın farklı ülkelerinden pek çok misafirimizin katılımıyla İstanbul Kadıköy'de planlandığı gibi hayata geçirilecektir.

Katil ABD öncülüğündeki NATO'ya karşı mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız.

Katil Trump'ı, onun uluslararası müttefiklerini memnun etmek için Ankara'da fiili sıkıyönetim ilan eden, gücünü ABD ve emperyalist güçlerden alan bu iktidardan ülkemizi kurtaracağız"

Kaynak: ANKA