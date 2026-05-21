Erkan Baş: Memleketin Neresinde Bir İşçi Hakkını Arıyorsa Ona Omuz Verin

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, işçi direnişleri ve sendikal örgütlenmelere destek çağrısı yaparak, 'Mücadele büyüdüğünde memleket mutlaka kurtulur' dedi.

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, işçi direnişleri ve sendikal örgütlenmelere ilişkin yayımladığı videoda, "Herkes elinden geldiğince memleketin neresinde bir işçi hakkını arıyorsa, bir emekçi direniyorsa ona omuz versin. Mücadele büyüdüğünde memleket mutlaka kurtulur" dedi.

TİP Genel Başkanı  Erkan Baş, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda işçi direnişleri, sendikal örgütlenmeler ve emek mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gece saatlerinde çektiği videoda emekçilere seslenen Baş, "Biliyorum ki yüz binlerce emekçi şu saatlerde çalışmaya devam ediyor. Bir kere her şeyden önce hala çalışan, emek veren tüm işçi kardeşlerimi, emekçileri sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Ankara'daki maden işçilerinin mücadelesinin emekçiler üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirten Baş, "1 Mayıs'ta ortaya konulan o irade işçi sınıfının tüm bileşenlerine hem umut vermiş, hem güç vermiş. Hamasete, boş laflara, kayıkçı kavgalarına gerçekten ihtiyacımız yok" diye konuştu.

Gün boyunca farklı işçi gruplarıyla bir araya geldiğini aktaran Baş, bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Gebze'de sendikal örgütlenme nedeniyle işçilerin işten çıkarıldığını öğrendiklerini belirten Baş, "Lastik-İş'in Kocaeli'ndeki grevini yakından takip ediyoruz. İzmir'de aylardır direnen Temel Conta'daki emekçilerin o ısrarlı direnişine gerekirse ses, gerekirse nefes olmak için gayret ediyoruz" dedi.

MARKET EMEKÇİLERİNDEN ÖRGÜTLENME ARAYIŞI

Telefonlarının gün boyunca susmadığını ifade eden Baş, "Memleketin her yerinden direniş haberleri, örgütlenme talepleri, dayanışma çağrıları geliyor. Çok iyi haberler alıyoruz. Banka ve sigorta emekçilerinin yeni bir atılım için ciddi bir hazırlık yaptığını biliyorum. Mağaza ve market emekçilerinin tüm memlekete yayılacak bir örgütlenme arayışı içerisinde olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

"OMUZ VERİN"

Baş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dayanışırsak yaygınlaştırırız. Gücümüz, haklılığımız, kalabalığımız bize fazlasıyla yeter. Herkes elinden geldiğince, gücü yettiğince bizim başımıza bir iş gelmesini beklemeden memleketin neresinde bir işçi hakkını arıyorsa, bir emekçi direniyorsa ona omuz versin. Bizi en derin karanlıktan bile çıkaracak olan güç budur. Mücadele büyüdüğünde memleket mutlaka kurtulur. Kararlılık büyürse o karanlık aydınlanır. Biz birleşirsek onlar dağılır. Hiç merak etmeyin sevgili kardeşler, bugün bir kez daha emin oldum ki direnenler mutlaka kazanır."

Kaynak: ANKA
