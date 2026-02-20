Erkan Baş'tan Gazeteci Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki: "Alican Uludağ Derhal Serbest Bırakılmalıdır"

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Özgür basın faaliyetine tahammülü olmayan, adaletin terazisini ikballeri uğruna kıran kim varsa hesap gününün er ya da geç geleceğini aklından çıkarmamalı. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Alican Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazeteci Alican Uludağ, sadece halka karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için iktidarın zulmüne uğrayarak tutuklandı. Konunun suçla ilgisi yok, Akın Gürlek ve onu ilgilendiren konularda haber yaparsan üzerine çöküyorlar. Özgür basın faaliyetine tahammülü olmayan, adaletin terazisini ikballeri uğruna kıran kim varsa hesap gününün er ya da geç geleceğini aklından çıkarmamalı. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA