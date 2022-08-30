TİP'li milletvekili Ahmet Şık'tan AK Parti'ye tartışma yaratacak sözler: Kapatılacak, hepsi yargılanacak

Türkiye İşçi Partisi Ahmet Şık katıldığı bir yayında AK Parti hakkında tartışma yaratacak söylemlerde bulundu. AK Parti'nin 2023 seçiminde şansının azaldığını belirten Şık, "AKP'ye ya da MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar zaten darma duman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,MedyaScope'un Youtube kanalında Ruşen Çakır'ın sunduğu programa konuk olarak AK Parti'ye yönelik olarak tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"KENDİ KUYUNUZU KAZIYORSUNUZ"

AK Parti'nin 2023 seçiminde şansının azaldığını belirten Şık, "AK Partililere hep şunu söylüyoruz; bakın kendi kuyunuzu kazıyorsunuz. Bunlar sizi yargılayacak kanuni maddeler haline dönecek. Önümüzdeki seçimde herkeste 'Bunlar seçimde gidecek' duygusu var. İlk kez ben de böyle büyük bir fırsatın olduğunun farkındayım. Yine de kesin bir cümle kurmak istemiyorum" dedi.

"SUR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN YARGILANACAKLAR"

Hükümet değişikliğinde AK Parti üyelerinin yargılanması gerektiğini söyleyen Şık, "AKP'ye ya da MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar zaten darma duman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." ifadelerini kullandı.