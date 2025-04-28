TİP'li Başkan Emrah Karaçay'dan Bakan Murat Kurum'a Teşekkür Ziyareti

Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bakanlık'ta gerçekleşen ziyarette Karaçay, Samandağ'da depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Karaçay, yansıtılanın aksine merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Samandağ'da 2 bin 283 konut teslim edilecek

Edinilen bilgiye göre, Samandağ'da bugüne kadar 710'u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlandı. Bu sayının yıl sonuna kadar, 1271'i köy evi, toplam 2 bin 283 konuta yükseltilmesi hedefleniyor.

Hatay'da ise bugüne kadar, 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olan toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi.

Bakanlık, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerini teslim etmeyi planlıyor.