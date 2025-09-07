TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Destek İçin Gidiyor

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, polis ablukasına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığına dayanışma ve destek amacıyla gideceğini bildirdi.

Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olarak dayanışma sorumluluğuyla; İstanbul Milletvekili olarak görev bilinciyle; ama en önemlisi ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle ben de heyetimizle birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum. Darbelere, kayyumlara, Saray'ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Hep birlikte direnip beraber kazanacağız" ifadesini kullandı.

Genel Başkan Erkan Baş ile Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul İl Başkanı Cengiz Yeter ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan heyet, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek.