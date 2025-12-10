Haberler

Erkan Baş: Adalet Bakanlığı Bütçesi, Söz Hakkımız Gasp Edilerek Genel Kurul'dan Geçti

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Adalet Bakanlığı bütçesinin söz haklarının gasp edilerek ve iç tüzüğün ihlal edilerek geçirildiğini belirtti ve konuyu yarın basın toplantısında detaylı şekilde açıklayacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Adalet Bakanlığı bütçesinde söz haklarının gasp edilerek ve iç tüzüğün ihlal edilerek geçirildiğini söyledi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı bütçesi söz hakkımız gasp edilerek; iç tüzük açıkça çiğnenerek Genel Kurul'dan geçti. Yarın olağan basın toplantımızda konuyu ayrıntılı biçimde kamuoyu ile paylaşacağız ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim, Adalet Bakanlığı bütçesine hukuksuzluk epey yakıştı!" ifadesini kullandı.

