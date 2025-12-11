Tip "Enver Aysever Derhal Serbest Bırakılmalıdır"
Türkiye İşçi Partisi, gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasını kınayarak, serbest bırakılması gerektiğini açıkladı. Aysever'in tutuklanmasının iktidarın baskı ve sansür politikalarının bir sonucu olduğu belirtildi.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), gazeteci Enver Aysever'in derhal serbest bırakılmasını talep etti.
TİP tarafından, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Gazeteci Enver Aysever, programında hakaret içermeyen siyasi içerikli konuşması gerekçe gösterilerek tutuklandı. Hukukla alakası bulunmayan bu cezalandırma yöntemleri, iktidarın baskı ve sansür politikalarının sonucudur. Enver Aysever derhal serbest bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
