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TİP, Can Atalay'ın özlük haklarının tesis edilmesini talep etti

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili gerekçeli kararının yayınlanmasının ardından Can Atalay'ın özlük haklarının tesis edilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili gerekçeli kararının yayınlanmasının ardından Can Atalay'ın özlük haklarının tesis edilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Dilekçede, "AYM kararının, Anayasanın 138. maddesi uyarınca TBMM'nin de bağlayıcı niteliği göz önünde bulundurulduğunda, başkaca bir işleme gerek duyulmaksızın Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili kaydının yapılarak özlük haklarının tesisi hususu Anayasal bir zorunluluktur" denildi.

AYM'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılması talebiyle ilgili gerekçeli kararı 1 Ağustos Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. TİP, TBMM Başkanlığı'na başvurarak Atalay'ın özlük haklarının tesis edilmesini talep etti.

"Atalay'ın milletvekili kaydının yapılarak özlük haklarının tesisi hususu Anayasal bir zorunluluk"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçede, AYM kararlarının mahkemeler ve tüm kurumlar için bağlayıcı olduğuna dikkat çekilerek "Hakkında kesin hüküm olmamasına rağmen bir mahkeme kararının okunması suretiyle, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşme işleminin 'yok hükmünde' olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu AYM kararının, Anayasanın 138. maddesi uyarınca TBMM'nin de bağlayıcı niteliği göz önünde bulundurulduğunda, başkaca bir işleme gerek duyulmaksızın Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili kaydının yapılarak özlük haklarının tesisi hususu Anayasal bir zorunluluktur" denildi.

"Atalay'ın milletvekili kaydının yapılarak özlük ve mali haklarının tesis edilmesini talep ederiz"

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Şerafettin Can Atalay ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30.01.2024 tarihli 28. Dönem, 2. Yasama Yılı, 54. Birleşimi sırasında milletvekilliğini düşürülmesine ilişkin işlemin yok hükmünde olduğunun tespitini içeren kararı uyarınca milletvekili kaydının yapılarak özlük haklarının tesis edilmesini talep ederiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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