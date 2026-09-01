Haberler

TİP'ten 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: "Patronların Kar Hırsına Karşı Barış İçin Mücadele"

TİP'ten 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: 'Patronların Kar Hırsına Karşı Barış İçin Mücadele'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Patronların kar hırsıyla talan etmek istediği dünyamızda barış için mücadele eden emekçilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerin yer aldı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Patronların kar hırsıyla talan etmek istediği dünyamızda barış için mücadele eden emekçilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerin yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesabından 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patronların kar hırsıyla talan etmek istediği dünyamızda barış için mücadele eden emekçilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Filistin'de, İran'da, Venezuela'da ABD emperyalizminin ve katil İsrail'in barbarlığına göz yuman ve destek olan egemenler vahşetin ortağıdır. Halklar arasında savaşı kışkırtmak için faşizmi ve nefreti körükleyenler, dünyayı göz göre göre ateşe atmaktadır. Ülkemizin on yıllara dayanan barış özleminin karşısında durmak da, o özlemi siyasi küçük hesaplara alet etmek de halka düşmanlıktır. Emperyalistlerin, patronların ve diktatörlerin kirli emellerini boşa çıkarmak için tüm dünyada ve ülkemizde barışı ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı duyurdu! Batan geminin yeri tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktorlar, kritik anları anlattı
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Erdoğan çiftine Kırgızistan'da asalet ve gücün sembolü hediye edildi

Herkes merak etmişti: Kırgız çocukların hediyesinin anlamı çok büyük

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt