TİP'ten 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: 'Patronların Kar Hırsına Karşı Barış İçin Mücadele'

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Patronların kar hırsıyla talan etmek istediği dünyamızda barış için mücadele eden emekçilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerin yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesabından 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patronların kar hırsıyla talan etmek istediği dünyamızda barış için mücadele eden emekçilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Filistin'de, İran'da, Venezuela'da ABD emperyalizminin ve katil İsrail'in barbarlığına göz yuman ve destek olan egemenler vahşetin ortağıdır. Halklar arasında savaşı kışkırtmak için faşizmi ve nefreti körükleyenler, dünyayı göz göre göre ateşe atmaktadır. Ülkemizin on yıllara dayanan barış özleminin karşısında durmak da, o özlemi siyasi küçük hesaplara alet etmek de halka düşmanlıktır. Emperyalistlerin, patronların ve diktatörlerin kirli emellerini boşa çıkarmak için tüm dünyada ve ülkemizde barışı ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA