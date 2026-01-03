Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Erkan Baş: "Tüm Dünya Emekçilerinin Kararlı Direnişiyle Yankeelerin Kaderi Yeni Vietnamlar Yaşamak Olacaktır"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını kınayarak, halkla dayanışma içerisinde olduklarını ve bu tür emperyalist müdahalelerin sonuçlarının yeni Vietnamlar olacağını belirtti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, "Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta çoluk çocuk demeden katliamlar yaparken hep böyle düşünüyordu şımarık işgalci sürüsü. İşgalciler karşısında Venezuela halkıyla dayanışma duygularımızı paylaşıyorum. Gönülden inanarak söylüyorum: Tüm dünya emekçilerinin kararlı direnişiyle Yankeelerin kaderi yeni Vietnamlar yaşamak olacaktır" ifadelerini kullandı.

TİP, sosyal medya hesabından ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan'ın dostu, barış meleği görünümlü katil Trump ve emrindeki haydutlar Venezuela'ya bombalarla 'demokrasi' götürmeye kalkıyor. Biliyoruz ki bu emperyalist saldırının arka planında ABD'nin Latin Amerika'yı babasının çiftliği zannetmesi, Venezuela'nın doğal kaynaklarını kendi malı gibi görmesi yatıyor. Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta çoluk çocuk demeden katliamlar yaparken hep böyle düşünüyordu şımarık işgalci sürüsü. İşgalciler karşısında Venezuela halkıyla dayanışma duygularımızı paylaşıyorum. Gönülden inanarak söylüyorum: Tüm dünya emekçilerinin kararlı direnişiyle Yankee'lerin kaderi yeni Vietnam'lar yaşamak olacaktır."

