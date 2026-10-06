Haberler

Tinubu, Ondo'da düşen askeri uçakta 32 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tinubu, Ondo'da düşen askeri uçakta 32 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, Ondo eyaletinde düşen askeri uçakta 32 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Tinubu, kazanın Silahlı Kuvvetler ve tüm ulus için acı verici olduğunu, hava kuvvetleri personelinin fedakarlığının asla unutulmayacağını söyledi.

ABUJA, 6 Ekim (Xinhua) -- Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, ülkenin güneybatısındaki Ondo eyaletinde düşen askeri uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Nijerya Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanı Festus Keyamo yaptığı açıklamada, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan askeri uçağın, Ondo eyaletinde nehir kıyısında bulunan yerleşim yeri Igbokoda'daki deniz üssü yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Tinubu pazartesi günkü açıklamasında, kazanın Silahlı Kuvvetler ve tüm ulus için acı verici olduğunu belirterek, hava kuvvetleri personelinin fedakarlığının "asla unutulmayacağını" söyledi.

Nijerya Hava Kuvvetleri ise daha önce yaptığı açıklamada, düşen hava aracının sanılanın aksine helikopter değil, çift motorlu bir turboprop uçak olduğunu bildirmişti. Açıklamaya göre ATR-42 tipi uçak, ülkenin güneyindeki Benin kentinden Lagos'a rutin bir görev uçuşu gerçekleştiriyordu.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
Daha önce tepki çekmişlerdi! Heidi Klum ve kızı yine kamera karşısında

Eleştirilere kulak asmadılar! Ünlü anne-kızdan yeni pozlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Milli futbolcuyu o halde görenler aynı yorumu yapıyor
Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben

Yeni Partili başkanın CHP'li başkana sözleri olay! "Senin ağzını..."
Pastırma sıcakları geliyor! Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek

Pastırma sıcakları geliyor! Bazı iller 30 dereceyi görecek
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Yeşilçam oyuncusu Özcan Tekgül'ün acı hikayesi: Şöhretten kimsesiz bir vedaya

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Cenazesi 3 gün morgda kaldı
İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”
Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar