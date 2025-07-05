Timur Soykan, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçundan Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Timur Soykan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı. Soykan, gözaltına alındı.

TİMUR Soykan 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soykan bugün gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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