(TIMELAPSE) İstanbul'da bayramın son günü meydanlarda yoğunluk oluştu
AA - Arif Murat Kayacan - Güncel
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın son günü Sultanahmet ve Eminönü Meydanı'nda yoğunluk oluştu.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın son günü Sultanahmet ve Eminönü Meydanı'nda yoğunluk oluştu. Bayramın son gününü dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar, Sultanahmet ve Eminönü Meydanı'na akın etti. Yoğunluk, hızlandırılmış (timelapse) video yöntemiyle görüntülendi.
AA / Arif Murat Kayacan - Güncel