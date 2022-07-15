(TIMELAPSE) Başkentte süper dolunay (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(TIMELAPSE) Başkentte süper dolunay (2)

AA - Baha Kalmurat - Güncel
 - Güncelleme:

Süper dolunayın gündoğumu vaktindeki hareketi ANKARA - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay, Ankara semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Süper dolunayın gündoğumu vaktindeki hareketi ANKARA - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay, Ankara semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

AA / Baha Kalmurat - Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title