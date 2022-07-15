(TIMELAPSE) Başkentte süper dolunay (2)
AA - Baha Kalmurat - Güncel
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Süper dolunayın gündoğumu vaktindeki hareketi ANKARA - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay, Ankara semalarında güzel görüntüler oluşturdu.
Süper dolunayın gündoğumu vaktindeki hareketi ANKARA - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay, Ankara semalarında güzel görüntüler oluşturdu.
AA / Baha Kalmurat - Güncel