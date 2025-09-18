TİMAV 13. Geleneksel Hikaye Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 13. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı.

TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakcı, Taş Bina'da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya 60'dan fazla şehirden 450 hikayenin geldiğini söyledi.

Yarışmanın bu yıl 13'üncüsünün düzenlendiğini belirten Bayrakcı, bugün de öğrencileri ödüllendireceklerini kaydetti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Gençlerimize güveniyoruz. Özellikle imam hatip nesline güveniyoruz ve inanıyoruz. İmam hatip nesli, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefini gerçekleştirecek olan nesil. Buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Yarışmada, İstanbul'dan Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Talha Hamza Özel'in "Elif'in Maceraları ve Bulumer" adlı öyküsü birinci, Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berat Altay'ın "Kamil" adlı öyküsü ikinci, Ankara Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Dilara Öcal'ın "Çanta" adlı öyküsü üçüncü oldu.

Programda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.