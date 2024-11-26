Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza

 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı

Tilkiler Tekman İlçe Merkezine İndi

Tilkiler Tekman İlçe Merkezine İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tekman ilçesinde karnını doyuran iki tilki, kar yağışının ardından bahçede oyun oynadı. Yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede, tilkilerin keyif anları görüntülendi.

Tilkiler ilçe merkezine indi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde ilçe merkezine inen tilkiler önce karnının doyurdu andından kar keyfi yaptı.

Erzurum ve ilçelerde aniden bastıran yoğun kar yağışı yaban hayatı da olumsuz olarak etkiledi. İlçe merkezine gelen iki tilki bahçe içerisinde karınlarını doyurduktan sonra oynamaya başladılar

Tekman Vatan Mahallesi Muhtarı Kalender Karaer'in bahçesine gelen tilkiler bahçede bulunan yemlerini yedikten sonra karın tokluğu ile yine aynı bahçede oynaya başladılar. Yaklaşık yarım saat oynayan tilkiler daha sonra gözlerden kayboldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UĞUR BUDAK - Güncel
img

17 yaşındaki genç kızın acı sonu
img

Özel'den bomba Öcalan iddiası
img

Gözlerden uzak tuttuğu eşi, güzelliğiyle büyülüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 26. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Palabıyık Fenerbahçe Beşiktaş maçı itirafı ne, ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli 26-27 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Döşemealtı 26-27 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.