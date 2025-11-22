Tilki Merdo ve Ailesi, Tokat'ta Emekli Sıhhi Tesisatçının Misafiri Oldu

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Aşur Koçak, bağ evine gelen tilki Merdo ve ailesini her akşam ekmekle besliyor.

Zile Belediyesinden sıhhi tesisatçı olarak emekli olan Koçak, Fırtman mevkisindeki bağ evine akşamları uğramaya başlayan bir tilkiyi bir süre önce beslemeye başladı. Zamanla tilkinin ailesi de Koçak'ın evinin çevresine gelmeye başlayınca onlara da yiyecek verdi.

Koçak, evine gelmeye devam eden 3 tilkiyle kurduğu dostluğu şöyle anlattı:

"Önce gelmeye başlayan ve adını 'Merdo' koyduğum tilki bana güvendikten sonra 2 tilkiyi de yanında getirdi. Bana güvendikten sonra tüm aileyi getirmeye başladı. Onların yüzünden tavuk besleyemiyorum. Merdo yemek ayırt etmez ben ne yiyorsam o da yer. Evin içine çok almıyorum. Doğal yaşamdan kopmasını istemiyorum."