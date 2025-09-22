Tilki İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı ve Doğaya Salındı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir apartmana giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Bina sakinleri durumu hemen bildirince ekipler tilkiyi kontrollü bir şekilde yakaladı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir binaya giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yıldırım Mahallesi'nde bir apartmana tilki girmesi üzerine bina sakinleri durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, tilkiyi kontrollü şekilde yakalayarak yeniden doğaya saldı.
Tilkinin yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel